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John Bass'ın davetine kimse katılmadı

Türkiye'deki görevine veda etmeye hazırlanan ABD Büyükelçisi John Bass'ın davetin;e siyaset, bürokrasi ve askeriyeden kimse katılmadı.

11.10.2017 - 01:21
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John Bass'ın davetine kimse katılmadı

asd

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass dün gece Çankaya'daki büyükelçilik konutunda bir veda daveti verdi.

Davete ne siyasilerden, bürokrasiden ve askeriyeden katılım gösteren olmadı. Sadece iktidar cephesinden değil muhalif siyasetçilerden de kimse davete icabet etmedi.

"GÖRDÜĞÜM EN BURUK VEDA"

Davete katılanlar arasında yer alan Hürriyet gazetesinden Murat Yetkin oradaki gözlemini aktardı. Yetkin John Bass'ın vedasını, "Bu kadar yıldır bu kadar -en hafif ifadeyle- buruk bir büyükelçi veda daveti görmüş değilim." şeklinde yorumladı.

BASS DAVETİNDE AYRIMCILIK YAPTI

Yetkin yazısının bir bölümünde ise şunu aktardı: "Davete dair bir eleştirimi de bizzat Büyükelçiye ilettim. Davete bazı gazete ve televizyonlardan, daha çok hükümete yakın olanlardan meslektaşlar çağırılmamıştı. Bu kadar yıldır AK Parti öncesinde de hükümetlerin bu konudaki ayrımcı davranışlarını eleştirmiş bir gazeteci olduğumu hatırlatarak nedenini sordum. Öyle uygun görülmüştü. Siyaset sertleştikçe, gelenek, kural ve giderek kanunlar daha kolay çiğnenir, daha keyfi uygulanır hale geliyor maalesef."

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