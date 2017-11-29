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John Kerry'den İran itirafı

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail ve Mısır'ın 2015'te Barack Obama yönetimini "İran'ı bombalamaya zorladığını" söyledi.

AA | 29.11.2017 - 12:05..
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john

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen bir forumda konuşan Kerry, İsrail ve Mısır'ın Tahran yönetimi ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma öncesinde Obama yönetimini "İran'ı bombalamaya zorladığını" belirtti.

NETANYAHU KIŞKIRTTI

Birçok kral ve devlet başkanının da ABD'ye "İran'ın anlayacağı tek dilin bombalama olduğu" telkininde bulunduğunu aktaran Kerry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da "İran'a saldırması için ABD'yi kışkırttığını" vurguladı.

ABD'nin İran'ı vurmasını gizliden destekleyen bu ülkelerin bunun gerçekleşmesi halinde ABD'yi kamuoyu önünde eleştireceğini bildiğini ifade eden Kerry, bu yüzden bunun bir "tuzak" olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

EN İYİ ANLAŞMA

Nükleer anlaşmayı savunan Kerry, İran'ın gelecek 10 veya 15 yıl içinde nükleer silah elde edip edemeyeceğini bilmediğini, ancak 2015'te imzalanan anlaşmanın "ABD'nin elde edebileceği en iyi anlaşma" olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer programının durdurulması ve karşılığında BM yaptırımlarının kaldırılmasını öngören nükleer anlaşma, Tahran yönetimi ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.











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