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John Lennon’ın kayıp eşyaları Berlin’de ortaya çıktı

New York'ta 1980'de öldürülen ünlü müzisyenin 2006'da çalınan eşyaları Berlin'de bulundu.

22.11.2017 - 10:34
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John Lennon’ın kayıp eşyaları Berlin’de ortaya çıktı

Berlin Suç Dairesi ve savcılık tarafından Berlin Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan basın toplantısında, olaya ilişkin bilgi verildi ve aralarında Beatles grubu üyesi, savaş karşıtı müzisyen John Lennon’a ait gözlükler, günlükler ve Beatles grubunun konserinde kaydedilen ses bandının da bulunduğu 86 parça eşya basın mensuplarına gösterildi.

John Lennon’ın kayıp eşyaları Berlin’de ortaya çıktı

Berlin Suç Dairesi'nden Carsten Pfohl, eşyaların bir kısmının müzayede şirketinde, bir kısmının da operasyon kapsamında dün bir kişinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada ele geçirildiğini söyledi.

Pfohl, kendilerine söz konusu eşyalarla ilgili bilginin, iflas eden bir müzayede şirketinin yönetiminden temmuz ayında geldiğini, ardından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

John Lennon’ın kayıp eşyaları Berlin’de ortaya çıktı

YEDEK LASTİK BÖLMESİNE SAKLANMIŞ

Soruşturma kapsamında dün bir kişinin evine ve işyerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Pfohl, eşyaları aracının bagajında yedek lastiğin bulunduğu bölümde sakladığı tespit edilen bu kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

John Lennon’ın kayıp eşyaları Berlin’de ortaya çıktı

BİR TÜRK VATANDAŞI DA GÖZALTINDA

Berlin Savcılığı'ndan Susann Wettley de 58 yaşında Türk kökenli Alman vatandaşı olan bu kişinin çalıntı mal bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alındığını ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını kaydetti.

John Lennon’ın kayıp eşyaları Berlin’de ortaya çıktı

3 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Soruşturma kapsamında New York’ta John Lennon'un eşi Yoko Ono’nun da dinlendiğini ve eşyaların John Lennon’a ait olduğunu söylediğini aktaran Wettley, eşyaların 2006 yılında çalındığını ve 2013-2014 yılları arasında Berlin’e getirildiğini tahmin ettiklerini söyledi. Wettley, ele geçirilen eşyaların müzayede şirketinin bilirkişi raporuna göre toplam 3,1 milyon euro değerinde olduğunu vurguladı.

Pfohl ve Wettley, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

John Lennon’ın kayıp eşyaları Berlin’de ortaya çıktı

John Lennon’ın kayıp eşyaları Berlin’de ortaya çıktı

John Lennon’ın kayıp eşyaları Berlin’de ortaya çıktı

John Lennon’ın kayıp eşyaları Berlin’de ortaya çıktı

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