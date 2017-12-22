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Johnson: Sadık bir Rusyaseverim

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Rusya'ya gerçekleştirdiği basın toplantısında ilginç bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 17:15..
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5 yıl sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir görüşme gerçekleştirdi.

Lavrov, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Johnson: Sadık bir Rusyaseverim

İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece düşük bir seviyeye gerilediğine işaret eden Lavrov, “İlişkilerimizin bugünkü seviyesinin tatmin edici olmadığını kabul ediyoruz. Aramızda devam eden sorunlar bizleri olumsuz etkiliyor. Ancak bence her iki taraf da bu sorunların üstesinden gelmek için yollar bulmak istiyor.” dedi.

Johnson: Sadık bir Rusyaseverim VİDEO

"YAPICI BAĞLAR KURMAK İKİ ÜLKENİN YARARINA"

Kuzey Kore krizi dahil olmak üzere, BM Güvenlik Konseyinin gündemindeki konularda Moskova ve Londra arasındaki iş birliğinin arttırılacağını anlatan Lavrov, “Rusya ile İngiltere arasındaki yapıcı bağlar her iki ülkenin de ulusal çıkarlarınadır.” ifadelerini kullandı.

Johnson: Sadık bir Rusyaseverim

"RUSYASEVERİM"

Basın toplantısında söz alan Johnson, “Gerçek bir Rusofilim (Rusyasever)” diyerek herkesi şaşırttı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson da Rusya’nın Batılı ülkelerdeki seçimlere müdahalesine ilişkin birçok kanıt bulunduğunu savunarak, “Maalesef Almanya, Danimarka, Fransa ve ABD'deki seçimlere Rus müdahalesinin olduğuna dair çok sayıda kanıt var.” diye konuştu.

Johnson, İngiltere'de seçimlere ise Rusya tarafından başarılı bir müdahale olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirterek, “Rusya ile özellikle Ukrayna, Balkanlar ve Çeçenistan’daki insan haklarına yönelik gelişmelerde çok farklı düşünüyoruz. Ancak bu soruları istişare ederek daha iyi bir noktaya getirebileceğimize yönelik inancımız tam.” dedi.

Johnson: Sadık bir Rusyaseverim

JOHNSON'UN İLK ZİYARETİ

Johnson’un Rusya ziyareti, beş yıl aradan sonra bir İngiltere dışişleri bakanının Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler özellikle 2014’te patlak veren Ukrayna krizi nedeniyle donma noktasına gelmişti.

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