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JP Morgan Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için makroekonomik tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 12:11..
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Türkiye ekonomisi ABD'nin yanı sıra, uluslararası kuruluşlar tarafından da hedef tahtasına konmaya devam ediyor.

Uluslararası finans tekeli JP Morgan, TL'nin hızlı değer kaybıyla birlikte artan kırılganlıklara bağlı olarak Türkiye için makroekonomik tahminlerini güncelledi, büyüme beklentileri düşerken, faiz artışı beklentileri arttı.

BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

JP Morgan, yayımladığı raporda kötüleşen finansal koşullar ve sermaye girişinin yavaşlaması, borçlanma maliyetlerinin artması gibi nedenlele 2018 yılı için Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 3,7’den yüzde 3,5’e çekerken 2019 büyüme beklentisini ise yüzde 2,8’den yüzde 1,1’e indirdi.

ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9,5’ten yüzde 11’e çıkaran JP Morgan, Merkez Bankası'nın kredibiliteyi yeniden inşaa etmek için para politikasını daha da sıkılaştırması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

EYLÜL'DE MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

JP Morgan, Merkez Bankası'ndan Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puan faiz artırımı bekliyor. Cari işlemler açığının bu yıl sonunda 51 milyar dolar ile GSYH’nın yüzde 6,7’si seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, 2019 sonunda ise GSYH büyümesindeki sert düşüşle birlikte cari açığın da 26 milyar dolar ile GSYH’nın yüzde 3,9’u seviyesine ineceğini tahmin ediliyor.

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