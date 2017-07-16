taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5380
EURO
4,0561
ALTIN
139,84
PETR
49,0100

Juncker: İdam gelirse AB kapısı kapanır

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ile ilgili kaleme aldığı makalede, "Eğer idam gelirse AB kapısı kapanır" dedi.

16.07.2017 - 11:59
  1. Haberler
  2. Dünya
Juncker: İdam gelirse AB kapısı kapanır

Juncker: İdam gelirse AB kapısı kapanır

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde "idam isteriz" sloganlarının ardından yaptığı açıklamada, "Biz hukuk devletiyiz İdam, parlementoya gelir. Sonrasında da bana gelirse, ben de bunu onaylarım. Çünkü şehit ailelerinin evlerine gittiğimde, gazilerimizi evlerinde ziyaret ettiğimde görüyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor." demişti.

Erdoğan'ın idam yasasına onay vereceğini bir kez daha belirtmesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Bild am Sonntag gazetesine Türkiye ile ilgili bir makale yazdı.

"AB KAPISI KAPANIR"

Juncker "Eğer İdam cezası geri gelirse bu durum Ankara’nın AB üyeliğine girmek için kapıyı kapatması anlamına gelir" dedi.

İlginizi Çekebilir
Gürcüler Müslümanlardan şikayetçi
Gürcistan'da bir grup Gürcü Türk, Ortadoğulu ve Müslümanların ülkelerine gelmesini istemediği için yürüyüş yaptı.
ABD'de seri kedi katiline 16 yıl hapis cezası
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 21 kediyi öldüren Robert Roy Farmer, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor
15 Temmuz'un ardından Belçika’daki NATO üssünde görev yapan darbeci subayların darbe girişiminden haberleri yokmuş..
İskoçya'da bir ada satışa çıkarıldı
İskoçya’da 70 yıldan bu yana ilk kez Ulva adında küçük bir adanın, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldığı belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

155
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

85
Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

280
Erdoğanlar konutlarına yürüyerek geçti

Erdoğanlar konutlarına yürüyerek geçti

134
Ömer Halisdemir için şehit düştüğü anıt önünde tören

Ömer Halisdemir için şehit düştüğü anıt önünde tören

43
Kocatepe'de sela okunurken şimşekler çaktı

Kocatepe'de sela okunurken şimşekler çaktı

30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis önünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis önünde konuştu

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM