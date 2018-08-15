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Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, 2 Yunan askerin serbest kalmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 00:11..
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Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Juncker, Türkiye'nin Avrupalı komşularından yanada tedirgin olmaması gerektiğini ifade etti.

Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

"İŞBİRLİKLERİ DEVAM EDECEK"

2 Yunan askerinin serbest kalmasından dolayı memnun olduğunu söyleyen Juncker, "Türkiye’nin 2 Yunan askerini serbest bıraktığı haberini duyduğuma çok memnunum. Varna’da söylediğim gibi Türkiye’nin Avrupalı komşularından korkmak için bir sebebi yoktur" ifadelerini kullandı.

AB’nin Türkiye ile stratejik işbirliklerine devam edeceğini belirten Juncker, "Biz demokratik, istikralı ve refah bir Türkiye görmek istiyoruz" dedi.

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