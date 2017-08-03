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Junker: Türkiye sığınmacılara düzgün davranıyor

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya gelen insanların sayısının yüzde 97 oranında azaldığını belirtti.

03.08.2017 - 15:34
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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'de yaşayan sığınmacılara insani açıdan iyi davranıldığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU DOĞRU"

Libya ile benzer bir anlaşma sağlanamamasının bu başarıya gölge düşürmemesi gerektiğini ifade eden Juncker, "Bunu, şunun için söylüyorum. Türkiye'deki sığınmacılara doğru düzgün davranıldığı izlenimini edindim." diye konuştu.

TÜRKİYE ADIM ADIM AB'DEN UZAKLAŞIYOR

Türkiye'de son aylarda yaşanan gelişmelerden dolayı üyelik müzakerelerinin kesilmesinin düşünüp düşünmediği yönündeki soruya Juncker, "Hayır, öyle düşünmüyorum. Türkiye'nin adım adım, hatta bazen dev adımlarla AB'den uzaklaştığı inancındayım. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sıkça geniş şekilde aktardım. Ancak tüm tarafların çıkarı için AB üyelik müzakerelerinin sürdürülmesinin doğru olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Junker: Türkiye sığınmacılara düzgün davranıyorAB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

"ÇOK BÜYÜK PARA AKMIYOR"

Kendisini "Türk dostu" olarak nitelendiren Juncker, Türkiye'ye gereksiz yere çok fazla para verildiği şeklindeki iddiaları da reddederek, "Galiba üyelik müzakereleri için 3 ya da 4 milyar avro öngörülmüştü. Ancak bugüne kadar bunun sadece 189 milyonu ödendi. Çünkü biz bunu aşağıya doğru çektik. Yani sanıldığı gibi çok büyük bir para akmıyor." dedi.

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