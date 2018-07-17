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Juno Jüpiter'in uydusunda yanardağ buldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydularından İo'da muhtemel bir yanardağ tespit etti.

AA | 17.07.2018 - 18:16..
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NASA'dan yapılan açıklamada, Jüpiter'in sırlarını araştırmak üzere gönderilen Juno uzay aracının, İo'nun güney kutbunda yeni bir ısı kaynağı saptadığı, bunun da muhtemel bir volkan olduğu belirtildi.

Juno Jüpiter'in uydusunda yanardağ buldu

Juno'nun daha önce keşfedilmemiş volkanla ilgili verileri 16 Aralık 2017'de kızılötesi görüntüleyici (JIRAM) enstrümanını kullanarak İo'ya 470 bin kilometre uzaklıktayken elde ettiği ifade edildi.

Juno'nun bu tarihte elde ettiği verilerin incelemesine devam ediliyor.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetlerini sürdürüyor.

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