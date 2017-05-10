Jüpiter'in yakından görüntüsü yayınlandı

NASA, Juno'nun çektiği görüntünün amatör astronom Roman Tkachenko tarafından geliştirildiğini ve bu fotoğrafın elde edildiğini söylüyor. Juno bu fotoğrafı Mart sonunda yaptığı yakın geçiş sırasında çekmişti.

"TAM BİR SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ"

Jüpiter'deki devasa fırtına net biçimde görünüyor. NASA "Amatör astronom Jason Major fotoğrafın renk kalitesini yükseltti ve tam bir sanat eserine dönüştürdü" diyor.

Burası Jüpiter'in üzerindeki 'Büyük Kırmızı Leke'nin hemen güneyinde kalan fırtınalar bölgesi. NASA bu fırtına bölgesinin ilk kez bu kadar yüksek çözünülürlükte görüntülendiğini söylüyor.

FOTOĞRAF 9 BİN KİLOMETRE YAKINDAN ÇEKİLDİ

Juno yakın geçiş sırasında Jüpiter atmosferine 9 bin km yakınlaşmışken bu fotoğrafı çekmeyi başarmıştı.

Jüpiter'in güney kutbunun yüksek çözünülürlüklü fotoğrafı, amatör astronom Gabriel Fiset tarafından oluşturulmuş. Gezegenin atmosferinde çok sayıda dev fırtına görmek mümkün.