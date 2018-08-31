Juventus Başkanı Türk eşiyle Bodrum'da

İtalya'da ve Türkiye'de aşklarıyla çok konuşulan eski manken Deniz Akalın ve eşi Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, tatil için Bodrum'u seçti.

İtalya'nın en zengin ailesi olan ve 100 milyar dolar gibi büyük bir parayı kontrol eden Agnelli’in mütevazi bir tatil yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Yalıkavak’ta bir plajda gün boyu gölgede oturan Agnelli’ye, Akalın da eşlik etti.

Geçtiğimiz yıllarda Livia Selin adını verdikleri kız çocuklarını kucaklarına alan Deniz Akalın'ın, yeniden hamile olduğu ortaya çıktı.