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Juventus Başkanı Türk eşiyle Bodrum'da

Yaz tatilini Ege kıyılarında geçirmeyi tercih eden Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ve eski manken eşi Deniz Akalın tatil için Bodrum'u tercih etti.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 07:27..
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İtalya'da ve Türkiye'de aşklarıyla çok konuşulan eski manken Deniz Akalın ve eşi Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, tatil için Bodrum'u seçti.

İtalya'nın en zengin ailesi olan ve 100 milyar dolar gibi büyük bir parayı kontrol eden Agnelli’in mütevazi bir tatil yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Yalıkavak’ta bir plajda gün boyu gölgede oturan Agnelli’ye, Akalın da eşlik etti.

Juventus Başkanı Türk eşiyle Bodrum'da

Geçtiğimiz yıllarda Livia Selin adını verdikleri kız çocuklarını kucaklarına alan Deniz Akalın'ın, yeniden hamile olduğu ortaya çıktı.

Juventus Başkanı Türk eşiyle Bodrum'da

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