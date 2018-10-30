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Kabine revizyonu yok

Başkan Erdoğan, kabine revizyonu ve yeni bakanlık iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 13:31..
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Kabine revizyonu yok

ERDOĞAN

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine revizyonu iddialarının doğruluk payının olmadığını söyledi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erdoğan kabine revizyonu ve bakanlıkların bölünmesi iddialarına, "Medya zaten revizyonu yapıyor. Biz de onlardan öğreniriz. Gündemimizde söz konusu değil, bakanlık sayılarında kesinlikle söz konusu değil. Bakanlık sayılarını düşünerek yeni sistem inşa ettik bunu böyle sürdüreceğiz ama olmaz değil.'' yanıtını verdi.

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