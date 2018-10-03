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Kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ABD'nin Münbiç'te oyalama taktiğinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 19:21..
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Kalın şunları söyledi:

"Yeni Havalimanı'nın yüzde 97'si tamamlandı. Havalimanı 29 Ekim'de açılacak.

ALMANYA ZİYARETİ

Pozitif gündemi öne çıkaran bir ziyaret oldu.  Ziyaretin başarısız olduğu tarzı haberler taraf tutumlardır. Caminin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunmak istiyorum. O konuşmayı dünyada kaç lider yapabilir emin değilim. Dini cemaatlerin mensup insanların Avrupa'da ve dünyanın başka bir yerinde barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir formül önerdi. Yeni bir sayfanın açılmış olacağını umut ediyorum.

"ABD MÜNBİÇ'TE OYALAMAYI BIRAKMALI"

Yol haritası hazırlandığına 90 günlük bir takvim hazırlanmıştı. Her düzeyde Amerikalı mevkidaşlarımıza söylediğimiz oyalama taktiğini bir kenara bırakılması. Eğitimcilerin ve sahadakilerin eğitilmesi. Ortak devriye tamamlanmış olması gerekiyordu. Bir tarih veremiyoruz. Normalde çok önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Ortak devriye yapacağız Münbiçlilerin kendi şehirlerine bir an önce dönmesi hedefler bunlardır. Bizim beklentimiz bu konuyu her gün konuşuyorlar. Oyalama taktiği büyüyen  bir sorun olmaya başladı. Yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. (Fırat'ın doğusu) Amerikan devletimin yani bir politika ile Suriye'de kalmak istediğini biz biliyoruz. Bunun bu gerekçe ile yapılması halinde bölgedeki gerginliği nasıl tırmandıracağını da biz biliyoruz. DEAŞ gibi örgütlerin tamamen temizlenmesi için üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Kabinede gündeme gelmedi. Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır.

ASKERLİKTE YENİ DÜZENLEME

Bugün itibariyle yürüyen bir çalışma var diyemem.

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