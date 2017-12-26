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Kaçak elektrikle Bitcoin üretenlere baskın yapıldı

Kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgelerde, Bitcoin üretildiği ihbarı alan ekipler, neredeyse bir fabrika kadar elektrik kullanan evlere işlem gerçekleştirdi.

İHA | 26.12.2017 - 14:04..
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Kaçak elektrikle Bitcoin üretenlere baskın yapıldı

bitcoin

Son günlerde piyasa değeri hızla artan Bitcoin, kısa yoldan para kazanma hırsı bulunanların da iştahını kabarttı.

Üretim için yoğun elektrik ve donanımlı bilgisayarlara ihtiyacı olanlar, gözlerini, kaçak elektriğin yoğun olarak kullanıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne dikti.

FABRİKA KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR

Burada özellikle kırsal bölgelerde işlem gerçekleştiren “madenci” diye tabir edilen Bitcoinciler, neredeyse bir fabrikanın tükettiği elektriği tüketerek Bitcoin üretmeye başladı.

Kaçak elektriğin yoğun olarak kullanıldığı bölgeyi seçen Bitcoincilere en büyük darbeyi çevredeki vatandaşlar vurdu.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) kaçak elektrik kullanarak Bitcoin üretildiği ihbarlarının yapılmasının ardından ekipler, denetimlerini sıklaştırdı. İhbar yapılan yerlerde neredeyse bir fabrika kadar elektrik tüketen ev ve iş yerlerine işlem yapıldı.

300 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Konu ile ilgili İHA muhabirine konuşan DEDAŞ Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu, sahada teknik imkanlarını kullanarak kaçak elektriğin nerelerde oluştuğunu görebilmek adına 300 binin üzerinde aboneye uzaktan okuma sistemleri yerleştirdiklerini söyledi.

Miroğlu, “Bu sayede geçen yıldan bu yana kaçak elektrik kullanımında ciddi bir düşüşler kaydediyoruz. Asıl amacımız kaçağı önlemek ve bunu önleme esnasında kaliteli enerjiyi müşterilerimize sunmak. 300 kişilik bir ekibimiz var ve her bir ekipte aracı sayısı 2-3 ekibimiz var, nerede ani yük artışı, kaçak şüphesi varsa onları noktasal olarak görüyoruz ve anlık olarak müdahale edebilecek durumdayız şu anda.” dedi.

Bitcoin üreticileri Güneydoğu’yu kıskaca aldı VİDEO

“BITCOIN ÇOK YOĞUN ENERJİ ÇEKEN SİSTEMLER KULLANIYOR”

Bitcoin üzerinde yapılan ihbarları göz ardı etmediklerine dikkat çeken Miroğlu, şöyle devam etti: “Nasıl bir fabrikamız bizim için bir üretim kaynağı ise bu Bitcoin de o kadar enerji çeken sistemler kullanıyor. Onun için büyük trafoların direk bağlı olduğu sistemlerimizi özellikle kontrol altına alıyoruz. Bu gibi ihbarlar yoğun gelmeye başladı son zamanlarda onunla da ilgili diğer mücadelelerimizi nasıl yapıyorsak onlara da aynı vaziyette müdahale ediyoruz. Bitcoin ile ilgili ihbar olarak gelenlere de biz aynı muameleyi yapıyoruz fakat şöyle bir şey var, bizim içeriye girip insanlar ne üretiyorlar bakabilme yetkimiz ve imkanımız yok içeride ne yapılıyor bilemiyoruz. Ama bu kadar büyük elektrik çekişi olan yerler neyse, biz nasıl diğerlerine davranıyorsak bu gibi gelen ihbarlara da aynı muameleyi gösteriyoruz. Kırsalda da bu gibi ani değişikliklerin olduğunu tespit ettiğimiz yerlerde de bunların olma ihtimali var. Kırsalda da bu gibi ani çekiş artışları oluyor hiç ummadığımız yerlerde, onlara da aynı şekilde müdahale ediyoruz.”

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Kaçak elektrikle Bitcoin üretenlere baskın yapıldı

Dicle Elektrik: Kaçak elektrik kullanımı devam ediyor

Kaçak elektrikle Bitcoin üretenlere baskın yapıldı

228 abonenin 202'si kaçak elektrik kullanıcısı çıktı

Kaçak elektrikle Bitcoin üretenlere baskın yapıldı

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