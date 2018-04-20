taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.122
USD
4,0461
EURO
4,9929
ALTIN
174,62
PETR
73,7800

Kadıköy girişindeki arter, 1 yıl boyunca trafiğe kapalı

Haydarpaşa-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprünün yıkılması çalışmaları başladı.

DHA | 20.04.2018 - 07:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı yenileme çalışmaları kapsamında Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprü yıkılıp yenilenecek. Köprünün yıkılması için belediye ekipleri gece saatlerinde köprüye giden yolu trafiğe kapattı.

Kadıköy girişindeki arter, 1 yıl boyunca trafiğe kapalı

Sürücülerin dikkat etmesi için belediye ekipleri tarafından uyarı levhaları yerleştirildi. Bir yıl sürecek çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Kadıköy arası trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki geçici tedbirleriyle sağlanacak.

Kadıköy girişindeki arter, 1 yıl boyunca trafiğe kapalı

YENİ GÜZERGAH

Tıbbiye Caddesi'ni kullanarak Üsküdar'dan gelen araç trafiği, Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Siyami Ersek Hastanesi'ni geçip Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin altından Behiçbey Sokak üzerinden Karacaahmet mezarlığı yönünden gelen Dr. Eyüp Aksoy Caddesi istikametine yönlendirilecek. Buradan özel araçlar Bostancı yönüne gidip Yıldızbakkal Taşköprü Caddesi ya da Fenerbahçe Stadı yakınından Söğütlüçeşme Caddesi'ne girerek Kadıköy'e ulaşabilecek.

Kadıköy girişindeki arter, 1 yıl boyunca trafiğe kapalı

Otobüs, minibüs, dolmuş, taksi ve servisler ise Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nden şu andan Kadıköy'den ana çıkış olarak kullanılan dört şeritli Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nin iki şeridini kullanarak Rıhtım Caddesi'ne girebilecek. Haydarpaşa Numune Hastanesi yönünden Kadıköy'e yürüyen yayalar için ise ayrı bir yol yapılacak.

Kadıköy girişindeki arter, 1 yıl boyunca trafiğe kapalı

Kadıköy girişindeki arter, 1 yıl boyunca trafiğe kapalı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FETÖ'nün Gabon üyeleri tutuklandı
MİT, FETÖ'nün Afrika yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Gabon'da 3 kişiyi yakalamıştı. İstanbul'da hakim karşısına çıkan 3 FETÖ'cü tutuklandı.
4 bakanlığa yönelik atama kararları yayımlandı
4 bakanlık hakkında alınan atama kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Afrin'de bir askerimiz şehit oldu
Arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği Afrin'den acı haber geldi. 1 askerimiz tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.
Taksim hastanesindeki yangının çıkış sebebi belli oldu
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın raporunda, alevlerin atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere atılan veya düşürülen bir ateşten dolayı çıktığı belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

102
Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

116
Prof.Dr. Yunus Aydın: Şenol hocanın hayati tehlikesi yok

Prof.Dr. Yunus Aydın: Şenol hocanın hayati tehlikesi yok

103
Fenerbahçe: Tahrik edildik

Fenerbahçe: Tahrik edildik

132
Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

147
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

109
FETÖ'nün Gabon üyeleri tutuklandı

FETÖ'nün Gabon üyeleri tutuklandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM