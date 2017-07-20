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Kadın kaçakçı 102 iPhone ile yakalandı

Kadın kaçakçı Hong Kong’tan Çin’e kaçırmaya çalıştığı 102 iPhone ile birlikte gümrük yetkilileri tarafından yakalandı.

20.07.2017 - 16:33
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iPhone’un Çin’e göre Hong Kong’da ucuz olması neticesinde sınırda her gün kaçakçılık olayları yaşanıyor.

102 İPHONE 15 SAAT

Shenzhen'deki gümrük yetkilileri sınırdan geçmek isteyen bir kadının hareketlerinden şüphelenerek üzerini aradılar. Arama sonucunda kadının vücuduna sarılmış 102 iPhone ve 15 lüks saat ele geçirildi.

Kadın kaçakçı 102 iPhone ile yakalandı

100 BİN DOLAR

Kadının üzerinde yakalanan ürünlerin toplam değerinin 100 bin dolara yakın olduğu tahmin ediliyor.

Daha önce de aynı bölgede kaçakçı bir erkeğin üzerinde 94, başka bir kaçakçıda ise 146 iPhone yakalanmıştı.

Kadın kaçakçı 102 iPhone ile yakalandı

Kadın kaçakçı 102 iPhone ile yakalandı

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