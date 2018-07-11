Kadınları kısırlaştıran bulaşıcı hastalık: MG

Mycoplasma genitalium (MG) adlı hastalığın çoğu zaman bir belirtilisi olmuyor ancak iltihaplı pelvis hastalığına yola açarak bazı kadınları kısır bırakabiliyor.

Fark etmesi zor olan MG, doğru tedavi edilmezse antibiyotiklere karşı direnç geliştirebiliyor.

Britanya Cinsel Sağlık ve HIV Derneği (BASHH) hastalıkla ilgili yeni tavsiyeler yayınlayacağını açıkladı.

Hazırlanan taslak metinde MG'nin nasıl teşhis ve tedavi edilebileceği anlatılıyor.

MG NEDİR?

Mycoplasma genitalium adlı bakteri erkeklerde idrar yolunda iltihap ve akıntıya yol açıyor, idrar yaparken acıya neden oluyor.

Hastalık kadınlarda da üreme organlarında iltihaba yol açıyor, acıya, ateşe veya kanamaya neden olabiliyor.

Hastalık korunmasız cinsel ilişki yoluyla yayılıyor ve prezervatifler hastalığın yayılmasının önüne geçebiliyor.

İngiltere'de ilk olarak 1980'lerde tespit edilen hastalığın nüfusun yüzde 1 ila 2'sini etkilediği tahmin ediliyor.

Her zaman belirti göstermeyen bu hastalık, Klamidya hastalığı ile de karıştırılabiliyor.

MG tespiti için son dönemde testler geliştirilse de bunlar tüm kliniklerde mevcut değil.

Antibiyotiklerle tedavi edilen bu hastalık bazı antibiyotiklere direnç geliştirmeye başlamış durumda.

"TATİLE PREZERVATİFLE GİDİN"

BASHH'nin taslağını hazırlayanlardan Paddy Horner, hükümetin bu alana daha fazla fon aktarması gerektiğini, bu hastalığın büyük bir kamu sağlığı sorununa dönüşme potansiyeli taşıdığını söylüyor.

BASHH üyesi cinsellik danışmanı Dr. Peter Greenhouse, halkı önlem almaya teşvik ediyor:

"İnsanların MG'yi öğrenme zamanı geldi."

"Yazın tatile giderken çantanıza bir paket prezervatif atmak ve gerektiğinde kullanmak için bir nedeniniz daha var."