Kadınların çilesi: İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolunda oluşan enfeksiyon, birçok kadının korkulu rüyası haline geldi. Uzmanlara göre basit bir tedavi yöntemi bulunan idrar yolu enfeksiyonu ihmal edildiği taktirde mesaneye, böbreklere ve idrar yoluna ciddi zarar verebilir.

BELİRTİLERE DİKKAT

İki saatten az aralıklarla idrara çıkma hissi, idrar yaparken yanma ve sızlama, bulanık idrar rengi, kokulu idrar, kasıklarda ve belin arka bölgesinde ağrı hissi, bulantı, kusma, yüksek ateş ve baş ağrısı gibi belirtileri bulunan idrar yolu enfeksiyonundan erken teşhis oldukça önemli. Uzmanlar bu belirtiler olduğu taktirde hemen bir hekime başvurulmasını öneriyor.

ÖNCE DOKTOR, SONRA EVDE TEDAVİ

İdrar yolu enfeksiyonundan korunmanın yolları ise mümkün. Uzmanlara göre enfeksiyondan kurtulmanın yolları şöyle:

- En başta su tüketimi çok önemli. Günlük olarak alınması gereken su miktarı kesinlikle azaltılmamalı. Kötü bakterileri temizlemek için sıvı tüketiminin artırılmalı gerekiyor.

- Portakal, limon, kivi, kırmızı yaban mersini suları tüketilmeli.

- Genital bölge temizliğine özen gösterilmeli. Kesinlikle temizlik yapılırken, kimyasal maddeler kullanılmamalı.





- Maydanozun idrar yollarını temizleyici özeliğinden faydalanılmalı. Maydanoz, sıcak suda demlenerek ya da çiğ olarak üzerine limon sıkılarak tüketilmeli.

- Kurutulmuş böğürtlen çayının da idrar yollarını temizleme ve iyileştirme etkisi bulunuyor.

- Kızılcık suyunun yüksek asidik içeriği ile mesanedeki iltihabın kurumasında ve bakterilerin yok edilmesinde yararlı olduğu belirtiliyor.

- İdrar yollarına tahriş edici özellikteki asitli içecekler ve özellikle kahve tüketiminden kaçınılmalı.