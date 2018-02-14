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Kadir İnanır ikinci kez ameliyat olacak

Beyninde pıhtı attığı anlaşılıp acilen ameliyata alınan Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 07:06..
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Kadir İnanır ikinci kez ameliyat olacak

Pazar günü evinde fenalaşan ve hayat arkadaşı Julide Ateş sayesinde hastaneye yetiştirilen Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama daha yapıldı.

"İKİNCİ OPERASYON YAPILACAK"

Usta oyuncunun doktoru Yunus Aydın, İnanır'ın halen tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulduğunu, bir hafta sonra pıhtı atımına yol açan şah damarındaki plağın temizlenmesi için ikinci kez operasyona alınacağını açıkladı: “Yoğun bakımda tansiyonunu, kalp atımı hızı ve düzenini sağlamaya çalışıyoruz. Bir de belli dozda kan sulandırıcı tedavimiz var. Odasında dinleniyor. Televizyonundan gündemi takip ediyor. İki gün sonra normal odaya alabiliriz. Ama pıhtının kaynağına yönelik bir işlem daha yapacağız. Şah damarında bir plak var, oradan bir daha parça kopmaması için plağı temizleyeceğiz.”

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