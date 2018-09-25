Kadir İnanır isyan etti

Kadir İnanır, isim vermeden Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'a yönelik olarak “Kaç gündür yollarda anamız ağladı. Burnumuzdan geldi her şey. Sorumlusu iki komedyen" dedi.

"BUNLAR MI KURTARACAK"

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Kadir İnanı geçtiğimiz gün basın mensuplarının karşısına çıktı. Burada açıklamalarda bulunan İnanır, geçen günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ı eleştirdi: "Türk sinemasını kurtarmayı onlara bıraktık, onlar kurtaracakmış. Türk sineması onlardan soruluyormuş. Öyle okudum bir gazetede. Hayır, Türk sineması kimseden sorulmuyor. Halk teslim eder herkesin hakkını" diyen İnanır, "Ben 50'nci yıla giriyorum, hala karşınızdayım. Bu işin sorumlularının kiminle neyi konuşacağını iyi bilmesi lazım. Biraz daha ileri gidersem yayınlayamazsınız" ifadesini kullandı.

"SORUMLUSU İKİ KOMEDYEN"

İnanır şöyle devam etti: "Kaç gündür yollarda anamız ağladı. Burnumuzdan geldi her şey. Sorumlusu iki komedyen… Ben ikisini de çok severim ama yanlış, kategori dışı. Kendi aralarında yarışan bir mekanizma."