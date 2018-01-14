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CHP'li Kaftancıoğlu: Mustafa Kemal'in askeri değil yoldaşıyız

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sözde Ermeni soykırımı ve Atatürkçülük hakkındaki söylemleriyle tepki çekmişti.

Detay Haber | 14.01.2018 - 03:33..
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CHP'li Kaftancıoğlu: Mustafa Kemal'in askeri değil yoldaşıyız

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2019 hazırlıkları sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da destek verdiği söylenen, kendisiyle "İstanbul'u almayı planladıkları" Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanı seçildi.

CHP'li Kaftancıoğlu: Mustafa Kemal'in askeri değil yoldaşıyız

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Ancak Canan Kaftancıoğlu, İstanbulluları kucaklayacak söylemlerinden çok, sözde Ermeni soykırımını tanıdığı, Gezi olaylarındaki saldırgan tutumu ve Atatürkçülerin tepkisini çekecek açıklamalarıyla öne çıkmıştı.

Canan Kaftancıoğlu: Mustafa Kemal'in askeri değil yoldaşıyız

CHP'li Kaftancıoğlu: Mustafa Kemal'in askeri değil yoldaşıyız

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