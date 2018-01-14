CHP'li Kaftancıoğlu: Mustafa Kemal'in askeri değil yoldaşıyız

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2019 hazırlıkları sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da destek verdiği söylenen, kendisiyle "İstanbul'u almayı planladıkları" Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanı seçildi.
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Ancak Canan Kaftancıoğlu, İstanbulluları kucaklayacak söylemlerinden çok, sözde Ermeni soykırımını tanıdığı, Gezi olaylarındaki saldırgan tutumu ve Atatürkçülerin tepkisini çekecek açıklamalarıyla öne çıkmıştı.
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