1 Kahramanmaraş'ta blender hırsızı, kameradan yakalandı Kahramanmaraş'ta girdiği işyerinden 2 blender çalan 20 yaşındaki Kadir K., güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

2 Uçağa çarpan kuş sıkıştı kaldı Miami'de bir uçak kuş sürüsüne çarpıp acil iniş yaptı. O sürüdeki kuşlardan biri de uçağa sıkışıp kaldı.

3 Bin 500 liralık borcunu ödemeyen Recep Sert tutuklandı Antalya'da yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra evlenen Recep Sert, bin 500 liralık borcunu ödemediği için 3 ay hapis cezası aldı.

4 Sahte estetikçi 6 yıl hapis cezası aldı Soner Gülnaz, 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira adli para cezasına çarptırıldı.

5 Ankara'da iş makinesi alev alev yandı Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan iş makinesi, kullanılamaz hale geldi.

6 Hakan Çavuşoğlu'ndan Yunanca yardım çağrısı Yunanistan'da yaşanan sel felaketinin ardından Çavuşoğlu, Yunanca attığı tweette "Her türlü yardıma hazırız" mesajı verdi.