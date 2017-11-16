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Kahramanmaraş'ta blender hırsızı, kameradan yakalandı

Kahramanmaraş'ta girdiği işyerinden 2 blender çalan 20 yaşındaki Kadir K., güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

16.11.2017 - 16:04
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Olay, geçen 7 Kasım Salı günü İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir züccaciye dükkanına giren Kadir K., çalışanların olmadığı bir anı fırsat bilerek 2 blenderi aldı, yanında getirdiği poşete koyup ayrıldı.

Kahramanmaraş'ta blender hırsızı, kameradan yakalandı

Bir süre sonra çalışanlar durumu fark edince, işyeri sahibi polisi aradı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, blenderleri hırsızlıktan sabıkalı Kadir K.'nın çaldığını belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadir K.'yı çaldığı blenderlerle birlikte yakalayarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta blender hırsızı, kameradan yakalandı

Kahramanmaraş'ta blender hırsızı, kameradan yakalandı

Kahramanmaraş'ta blender hırsızı, kameradan yakalandı

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