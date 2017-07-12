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Kahve içenler daha uzun yaşıyor

ABD ve 10 Avrupa ülkesinde ayrı ayrı yapılan iki araştırma sonuçlarına göre kahve içen kişilerde erken ölüm riski daha az.

12.07.2017 - 10:23
  1. Haberler
  2. Sağlık

Avrupa’da 10 ülkede 520 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre çok miktarda kahve içenlerin erken ölüm riski, hiç kahve içmeyenlere göre yüzde 7 ile 12 oranında daha az.

BEYİN, KALP VE MİDE RAHATSIZLIKLARI RİSKİNİ AZALTIYOR

Araştırma sonuçları aynı zamanda kahve içicilerin beyin kanaması ile kalp ve mide rahatsızlıklarına yakalanma riskinin de daha az olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmada içilen kahvenin kafein ya da kafeinsiz olmasının sonuçlara bir etkisinin olmadığı belirtiliyor.

Kahve içenler daha uzun yaşıyor

ABD’de 185 bin kişi üzerinde yapılan bir diğer araştırmada da içilen kahve miktarının artması ile erken ölüm riskinin daha da azaldığı sonucuna varılıyor.

1 FİNCAN KAHVE İLE %12 DAHA AZ ERKEN ÖLÜM

Bu araştırmaya göre günde bir fincan kahve içenlerin hiç kahve içmeyenlere göre yüzde 12 oranında daha az erken ölüm riski taşıdığı, günde dört fincan yada daha fazla kahve içenlerde ise bu oranın yüzde 18 olduğu belirtiliyor.

Her iki araştırma da Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlandı.

Kahve içenler daha uzun yaşıyor

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