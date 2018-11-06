Kaldırımdaki Çocukluk sergisine savaşın izleri yer alıyor

Hayatını Türkiye'de sürdüren Suriyeli sanatçı İbrahim el-Hasan'ın 20 eserinin yer aldığı Kaldırımdaki Çocukluk isimli sergi, Cağaloğlu'ndaki Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyarete açıldı.

El-Hasan, 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, yeni bir teknikle yaptığı eserlerin sergide görülebileceğini kaydetti.

Eserlerinde çocukları işlediğinin altını çizen sanatçı, savaşların en çok çocuklara zarar verdiğini vurguladı.

"BİR ŞEYLER YAPMAK GEREKİYOR"

İbrahim El-Hasan, çocukların yeni bir hayata ihtiyaçlarının olduğunu aktararak, "Bu savaşların tamamı artık bitmeli. Bu çocuklar bir süre sonra büyüyecek. Eğitimsiz, geleceksiz bu çocuklardan hepimiz sorumluyuz ve hepimiz bireysel olarak bir şeyler yapmalıyız" ifadesini kullandı.

25 KASIM'DA SONA ERECEK

Sergi, 25 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.