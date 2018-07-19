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Kamerun'da 8 kabile şefi kaçırıldı

Kamerun'un güneybatısındaki Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde 8 kabile şefinin kaçırıldığı belirtildi.

AA | 19.07.2018 - 21:05..
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kamerun

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Anglofon bölgenin başkenti Buea’da geçen haftadan bu yana 8 kabile şefi silahlı kişilerce kaçırıldı. Kabile şeflerinin kimler tarafından kaçırıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaçırılan şeflerden biri, geçen hafta sosyal medyada yayılan bir videoda, ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin Anglofon krizi çözülene kadar ertelenmesi istenmişti.

Diğer yandan, kuzeybatıdaki Anglofon bölgede bir polisin, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından uğradığı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

ANGLOFON KRİZİ

Fransızca ve İngilizce konuşulan Kamerun'da, hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesine ataması üzerine 2016'da olaylar çıkmış ve gösterilerin büyümesiyle ülkede kriz patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, hükümetin İngilizce konuşulan bölgelere Fransızca konuşan öğretmen ve hakim atamasını istemiyor.

Anglofon bölgesindeki ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Bamenda şehrinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti.

Silahlı ayrılıkçı gruplar, 4 Haziran'dan bu yana bölgedeki saldırılarını yoğunlaştırdı.

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