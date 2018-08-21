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Kanada Başbakanı'ndan Kurban Bayramı mesajı

Kanada Başbakanı tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

DHA | 21.08.2018 - 11:10..
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından "İyi bayramlar. Sophia ve ben, Kanada ve dünyanın her noktasında Kurban Bayramı'nı idrak eden Müslümanlara en iyi dileklerimizi sunuyoruz." mesajı ile birlikte bir de video yayınladı.

"ESSELAMU ALEYKÜM" DİYEREK BAŞLADI

Mesajına 'Esselamü Aleyküm, Herkese Merhaba' diyerek başlayan Kanada Başbakanı Trudeau, bugün Kanada ve dünyadaki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladığını ayrıca Haccın da sonu olduğunu söyledi.

Trudeau, videolu mesajında Kurban Bayramı'nın fedakârlıklardan ders çıkarmak ve ihtiyaç sahibi olanlara merhamet göstermek için fırsatlar zamanı olduğunu vurguladı.

Kanada Başbakanı'ndan Kurban Bayramı mesajı

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