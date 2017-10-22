Kanada polisinden atni-Trudeau'culara müdahale

Kanada'da ırkçı grupların gösterisi vardı. Mülteci karşıtları Toronto'da bir araya gelerek Başbakan Trudeau karşıtı eylem gerçekleştirdiler. Eylemin yapıldığı alanda hükümet yanlıları ile ırkçı gruplar karşı karşıya geldi. sözlü atışma olarak başlayan çatışma kavgaya dönüştü.

Kanada'da Trudeau karşıtı gösteriye polis müdahalesi - VİDEO

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Gösteri alanında bulunan polisler gruplara müdahale için hazırda bekledi. Önce taşkınlığı durdurarakgrubu dağıtmaya çalışan emniyet yetkilileri çabaları da yetersiz kalınca müdahalede bulundu.

Joplarını kullanmaktan çekinmeyen Kanada polisleri, göstericilere sert müdahalede bulundu. Bazı göstericiler polisler tarafından yerlerde sürüklenerek tutuklanırken, bazıları ise tartaklandı. Çıkan olaylarda 5 kişi yaralanırken çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

KANADA'DA TRUDEAU KARŞITLARI

Sayıları binleri geçmeyen mültecilere ev sahipliği yapan Kanada Başbakanı dünya genelinde sevecen ve sempatik tavırları ile tanınıyor. Ancak ülkesinde bir grup ırkçı da Trudeau'ya karşı cephede yer alıyor. Mülteciler ve sığınmacıları ülkeye aldığı için ırkçı gruplar tarafından eleştirilerin hedefi haline geitriliyor.