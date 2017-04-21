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Kanada, Suriye rejimine yaptırımları genişletti

Kanada, geçen hafta 27 Suriyeli üst düzey yönetici için açıkladığı yaptırımları genişletti.

21.04.2017 - 21:35
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Kanada, Suriye rejimine yaptırımları genişletti

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland yaptığı yazılı açıklamada, Suriye yönetiminden 17 üst düzey asker ile 5 kuruluşa yaptırım konulduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Kanada Suriye'deki savaşı sona erdirmek ve soruna çözüm bulmak için Suriye halkını desteklemeye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya kararlılıkla bağlıdır. Geçen perşembe günkü yaptırımları takiben, Suriye İçin Özel Ekonomik Önlemler Yönetmeliği'ne kişi ve kuruluşlar eklenmiştir." ifadesine yer verildi.

TİCARET YASAĞI

Esed rejiminde yer alan 17 yüksek rütbeli askeri görevli ile Suriye'deki kimyasal silah kullanımı ile ilgili beş tüzel kişiliğin varlıklarının dondurulduğu ve ticaret yasağı konulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Kanada, müttefikleriyle Suriye'deki savaşı sona erdirmek ve sorumlularının hesap vermesi için çalışıyor. Bugün Suriye rejimindeki kilit yetkililere yönelik açıklanan ek yaptırımlar, Esed rejimine savaş suçlarının tolere edilemeyeceğini ve eylemlerinden sorumlu tutulacaklarına ilişkin güçlü ve birleşik bir mesajdır."

YAPTIRIMA UĞRAYAN KURULUŞLAR

Kanada’nın yaptırım koyduğu Suriyeli kuruluşlar şunlar: Higher Institute of Applied Science and Technology (HIAST), Mahrous Group, National Standards and Calibration Laboratory (NSCL), Organization for Technological Industries (OTI) ve Sigma Tech.

Yaptırım listesine eklenen ve Kanada'daki tüm varlıkları dondurulan 17 Suriyeli üst düzey askeri görevli ise şöyle: Ghassan Abbas, Firas Ahmad, Ahmad Ballul, Muhammad Nafi Bilal, Bayan Bitar, Samir Dabul, Yasin Ahmad Dahi, Saji Jamil Darwish, Suhayl Hasan al-Hasan, Habib Hawrani, Zuhayr Haydar, Muhammad Ibrahim, Muhammad Mahmud Mahalla, Badi’ Mualla, Muhammad Khalid Rahmun, Rafiq Shihadah ve Ali Wanus.

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