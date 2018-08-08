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Kanada'da Gollum'a benzetilen yaratık

Quebec bölgesindeki ormanlık bir bölgede, J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi eserindeki kurgusal karakter Gollum'a benzetilen bir canlı görüntülendi.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 05:04..
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Gaspe Vadisi'nde ilerleyen Audree Frechette, yol kenarındaki geyiği görüntülemek isterken karanlık ormandan çıkan bir başka canlıyı görüntülemeyi başardı.

Audree, videoyu izlediğinde sadece silüeti görülen insan benzeri bir canlının daha olduğunu fark etti.

TOLKİEN'İN "GOLLUM" KARATKERİNİ ANDIRDI

Audree'nin görüntüleri YouTube kanalında yayınlamasının ardından, ne olduğu bilinmeyen canlı izleyenleri korkuturken, hareketleri nedeniyle Tolkien'in ‘Gollum' karakterine benzetildi.

Kanada'da Gollum'a benzetilen yaratık

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