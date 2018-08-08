Gaspe Vadisi'nde ilerleyen Audree Frechette, yol kenarındaki geyiği görüntülemek isterken karanlık ormandan çıkan bir başka canlıyı görüntülemeyi başardı.

Audree, videoyu izlediğinde sadece silüeti görülen insan benzeri bir canlının daha olduğunu fark etti.

TOLKİEN'İN "GOLLUM" KARATKERİNİ ANDIRDI

Audree'nin görüntüleri YouTube kanalında yayınlamasının ardından, ne olduğu bilinmeyen canlı izleyenleri korkuturken, hareketleri nedeniyle Tolkien'in ‘Gollum' karakterine benzetildi.

Kanada'da Gollum'a benzetilen yaratık