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Kanada'da kripto enerjiden bitki üretiliyor

Kanadalı girişimci, kripto para madenciliği esnasında ortaya çıkan ısıyı, bitki ve balık yetiştirmek için kullanılan bir sistem geliştirdi.

DHA | 13.01.2018 - 18:28..
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Kanada’nın Manitoba bölgesinde yaşayan Bruce Hardy isimli girişimci 1,850 metrekarelik bir alanda yer alan 30 kriptopara madenciliği teçhizatının ürettiği enerjiyi binanın içine yayarak yenilebilir bitkiler ve balık üretimi yapıyor.

800 TANE ALABALIĞI VAR

Binanın ilk katında yaklaşık 800 adet alabalık ve topraksız bitki üretimi yapan Hardy, kurduğu aquaponik sistemle balıkların yoğun nitrat içeren atık sularını bitkilerini gübrelemek için kullanıyor.

İKİ YILDIR KRİPTO MADENCİLİĞİ YAPIYOR

Yaklaşık iki yıldır kripto para madenciliği yapan Hardy, ilk zamanlarda teçhizatını soğutmak için büyük ölçekli klimalar kullandığını ancak daha sonra açığa çıkan ısı enerjisinin tarımsal üretimde kullanılabileceğini fark ettiğini söylüyor.

Kanada'da kripto enerjiden bitki üretiliyor

"PROJEYİ BÜYÜTECEĞİM"

Hardy projenin hala emekleme aşamasında olduğunu ve yaşadığı yerin sadece çeyreğini kripto para madenciliği ve aquaponic sistemden oluştuğunu söylerken, Çinli yatırımcılar ve Avustralyalı araştırmacıların projeyle ilgilendiklerini ve projesini büyütmeyi planladığını duyurdu.

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