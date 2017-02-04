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Kanada’daki cami saldırısında ölenler için tören

Quebec kentinde geçen pazar günü yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden diğer 3 kişi de son yolculuklarına uğurlandı.

04.02.2017 - 06:18
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Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi’ne yapılan silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden Khaled Belkacemi, Abdelkerim Hassane ve Aboubaker Thabti için önceki gün düzenlenen cenaze töreninin ardından, Azzedine Soufiane, Mamadou Tanou Barry ve Ibrahima Barry için de tören yapıldı.

Kanada’daki cami saldırısında ölenler için tören

Quebec City’deki Convention Center’da düzenlenen cenaze törenine Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec Eyalet Başbakanı Philippe Couillard, Quebec City Belediye Başkanı Régis Labeaume, milletvekilleri, Hıristiyan ve Yahudi cemaatine mensup din adamları ve binlerce Kanadalı katıldı.

Kanada’daki cami saldırısında ölenler için tören

TRUDEAU: ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Quebec City Convention Centre’da cuma namazının kılınmasının ardından düzenlenen törene katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı konuşmada, "Nefret dolu kelimelerle mesajlar verenlerin ne gibi zararlara neden olabileceklerini anlamaları gereken bir zamandayız. Söylemleri ile insanları dışlayan ve zarar verenlere bununla yüzleşmek; bize ise bizim değerlerimizi savunmak düşüyor. Bu masum kurbanları asla unutmayacağız." dedi.

Kanada’daki cami saldırısında ölenler için tören

SELAM VE BESMELE İLE..

Quebec Eyalet Başbakanı Philippe Couillard da "Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü, bismillahirrahmanirrahim’’ diyerek başladığı konuşmasında, Azzedine Soufiane’nın ailesine dönerek, "Sizi seviyoruz" dedi. Okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Azzedine Soufiane, Mamadou Tanou Barry ve Ibrahima Barry’nin cenazeleri, memleketlerine götürülmek üzere ailelerine teslim edildi.

Kanada’daki cami saldırısında ölenler için tören

QUEBEC KATLİAMI

Kanada’nın Quebec City kentindeki İslam Kültür Merkezi Camisi’ne geçen pazar günü silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette isimli 27 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, yatsı namazı kılan cemaatten 6 kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Yetkililer, tedavisi devam eden yaralılardan 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtiyor.

Kanada’daki cami saldırısında ölenler için tören

Olaydan sonra yakalanan Alexandre Bissonnette, çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 kez birinci derece cinayet ve 5 kez de cinayete teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. Bissonnette'nin ikinci duruşması 21 Şubat'ta yapılacak.

Kanada’daki cami saldırısında ölenler için tören

Kanada’daki cami saldırısında ölenler için tören

Kanada’daki cami saldırısında ölenler için tören

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