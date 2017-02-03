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Kanada’daki saldırıda yaşamını yitirenlere uğurlama

Cenaze törenine katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gözyaşlarını tutamadı.

03.02.2017 - 17:21
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kanada

Kanada'nın Quebec City kentinde geçen pazar günü yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ü toprağa verildi.

Montreal'deki Maurice Richard Arena'da düzenlenen cenaze törenine, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec Eyalet Başbakanı Philippe Couillard, Montreal Belediye Başkanı Denis Coderre, Quebec City Belediye Başkanı Régis Labeaume, Yeni Demokrat Parti Lideri Thomas Mulcair, milletvekilleri, Hıristiyan ve Yahudi cemaatine mensup din adamları ve 5 bine yakın Kanadalı katıldı.

'DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ'

Öğle namazının ardından törene katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, burada konuşma yaptı. Konuşmasına "Selamün aleyküm" diyerek başlayan Trudeau, "Bu masum hayatların kaybolmasını anmak için bir araya gelmek yüreklerimiz için ağır bir yüktür. Fakat bir toplum ve ülke olarak, bu karanlıktan daha güçlü ve daha birleşmiş halde çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Justin Trudeau, Quebec'te vahşice yapılan bir katliamla Kanada'nın şoka maruz kaldığını ancak Kanada'nın Müslüman toplumla dayanışma içinde birleştiğini söyledi. Trudeau tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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