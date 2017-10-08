Kanada'dan ailelerinden koparılan yerlilere tazminat

Kanada Yerli İlişkileri Bakanı Carolyn Bennett Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ailelerinden zorla alınarak yerli olmayan ailelerin yanına verilmiş İndian ve İnuit kabilelerine mensup 20 bin çocuğa 750 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildiğini açıkladı.

KANADALI BAKAN KONUŞURKEN DUYGULANDI

Bakan Bennett, 60'lı yıllardaki trajediden kurtulanları anarken duygulu anlar yaşadı. Bennett, "Onların hikayeleri yürek burkuyor. Yaşadıklarıyla kimliklerinden oldular. Bugün dil, kültür, özür dilemek, hissetmek, tarihin bu karanlık ve acılı bölümünün yanlışlarını düzeltmek için gerekli unsurlardır." dedi.

YERLİ AİLELERİN DURUMLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Bennett, 750 milyon dolarlık tazminatın dışında yerli ailelerin durumlarının iyileştirilmesi çalışmalarında kullanılmak üzere bir vakfa 50 milyon dolar fon verileceğini bildirdi. Bakan Bennett, ailelerinden alınan bu kişilerin açtıkları davalara bakan mahkemenin hukuki giderleri için de 75 milyon dolar ödeneceğini ifade etti.

TAZMİNAT İLK ADIM

Tazminatın ilk adım olduğunu söyleyen Bennett, "Yerli diğer çocukların maruz kaldığı zararı gidermek için yapılması gereken daha çok iş var." diye konuştu.

YERLİ AİLELER 1,3 MİLYAR DOLAR İSTEMİŞTİ

Ontario Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde yerli aileler tarafından açılan davada, söz konusu çocuklar için geçen Şubat ayında 1,3 milyar dolar tazminat talep edilmişti.

BİNLERCE YERLİ ÇOCUK AİLELERİNDEN KOPARILDI

Eyalette binlerce yerli çocuk 1964-1985 yılları arasında ailelerinden zorla alınıp ​​yerli olmayan ailelerin yanına yerleştirilmişti. Bu uygulama, federal hükümete karşı yerli çocukları kültürel kimliklerinden koparmak suçlamasıyla bazı davaların açılmasına neden olmuştu.

Diğer bazı eyaletlerde de benzer davalar devam ediyor.