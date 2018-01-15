taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7525
EURO
4,5878
ALTIN
162,16
PETR
69,9800

Kanal İstanbul projesinin detayları

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin detaylarını açıklıyor.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 09:46..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında gerçekleştirilecek olan Kanal İstanbul projesinde kritik gün geldi çattı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın Proje" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un detaylarını açıklama üzere kameralar karşısına geçti.

Bakan Ahmet Arslan'ın açıklamalarından satır başları;

5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi. Sayısal modelleme çalışmaları da yaptık. Farklı zemin türleri tespit edildi.

17 bin metre sonraj 2017 sonu itibariyle tamamlanmıştır. Kanal kazısında çıkacak kazı malzemelerinin, dolgu malzemesi olarak kullanabileceği olduğu tespit edilmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kanal İstanbul projesinin detayları

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaliforniya'da takla atan araç ikinci kata girdi

Kaliforniya'da takla atan araç ikinci kata girdi

79
Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

55
Salih Müslim Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçtı

Salih Müslim Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçtı

72
Mehmetçik'in Afrin planı

Mehmetçik'in Afrin planı

85
Stoltenberg: NATO nükleer silahları bırakamaz

Stoltenberg: NATO nükleer silahları bırakamaz

27
Suudi Arabistan'da Osmanlı aleyhinde yayınlar başladı

Suudi Arabistan'da Osmanlı aleyhinde yayınlar başladı

35
Levent Yüksel ile Lidya Özdemiroğlu ayrıldı

Levent Yüksel ile Lidya Özdemiroğlu ayrıldı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM