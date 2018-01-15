Kanal İstanbul projesinin detayları

Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında gerçekleştirilecek olan Kanal İstanbul projesinde kritik gün geldi çattı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın Proje" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un detaylarını açıklama üzere kameralar karşısına geçti.

Bakan Ahmet Arslan'ın açıklamalarından satır başları;

5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi. Sayısal modelleme çalışmaları da yaptık. Farklı zemin türleri tespit edildi.

17 bin metre sonraj 2017 sonu itibariyle tamamlanmıştır. Kanal kazısında çıkacak kazı malzemelerinin, dolgu malzemesi olarak kullanabileceği olduğu tespit edilmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...