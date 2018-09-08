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Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

PKK severlerin ele geçirdiği Cumhuriyet'te teröre, teröriste cesaret verecek haberler yapılıyordu.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 11:06..
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Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

Cumhuriyet gazetesi uzun zamandır PKK'lılara terörist demiyordu. Gazeteden Kandil güzellemeleri yapılıyordu. Terör propagandası ayyuka çıkmıştı.

Fakat gazeteyi yapan ekip değişti. Yapılan son açıklamayla Cumhuriyet gazetesinin Kemalist çizgiye döndüğü açıklandı.

Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu
Düne kadar Cumhuriyet gazetesinin Demirtaş ve terör ifadelerini aynı cümlede geçirmesi imkansızdı.

"BİR SÜREDİR EKSİKLİĞİNİ GÖRDÜĞÜMÜZ ATATÜRK VE İLKELERİ"

Gazetenin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı tarafından, yayınlanan açıklamada; "Bir süredir eksikliğini gördüğümüz ATATÜRK ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geri dönmüş bulunuyor. Cumhuriyet gazetesi bir dava gazetesidir. Bu davanın temel ilkeleri Vakıf Senedi’nde tespit edilmiştir ve yukarıda tekrarlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

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