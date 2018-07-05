Kanser hastalarının tedavisi ücretsiz oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon TL’ye çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik." açıklamasını yaptı.

"VATANDAŞLARIMIZ CEPLERİNDEN HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEYECEK"

"Vatandaşlarımızdan, SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (Kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek.

Hem kanser hem de diğer tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin iyileştirmelerimiz hızla ve artarak devam edecek."