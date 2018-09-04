Kanser hastası BBC spikeri görevine devam edecek

40 yaşındaki Bland, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kasım 2016'da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada "zamanla yarıştığını" söylemişti.

Bland hastalığının yayıldığı ve artık tedaviye yanıt alamadığını öğrendikten sonra iki yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yazmaya başladı. "Kansere samimi bir bakış" sloganıyla yayınlanan "Sen, ben ve Büyük K" radyo programının da 3 sunucusundan biri.

'KORKARIM ZAMAN GELDİ DOSTLARIM'

Galler doğumlu Rachael Bland, bu yıl mayıs ayında kanserinin tedavi edilemez boyuta geldiğini, yapılacak klinik taramalardansa umut verici sonuçlar beklediğini duyurmuştu. Bundan iki ay sonra Bland, kanserin diğer organlara yayıldığını öğrendi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Bland, "Efsane Frank S.'nin (Sinatra) sözleriyle, korkarım zaman geldi dostlarım. Hem de aniden. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi. Her şey çok gerçek dışı. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bland, bu süreçte BBC Radio 5 Live için haber sunmayı sürdürecek. Bland'in ölümünden sonra "Sen, ben ve Büyük K" programı da, Deborah James ve Lauren Mahon'ın sunumuyla aynen devam edecek.

"ÖLÜMDEN DEĞİL GERİDE KALACAKLAR İÇİN KORKUYORUM"

Bland'in tweeti üzerinde BBC'nin diğer sunucuları da duygusal paylaşımlarda bulundu:

15 yıldan fazla süredir BBC'nin farklı programlarında sunuculuk yapan Bland, geçen ay İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine şöyle yazmıştı: "Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum."