taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.174
USD
5,2685
EURO
6,0938
ALTIN
204,80
PETR
73,6400

Kanserli hücrelerin çoğalmasını önleyen madde bulundu

Avusturalyalı biliminsanları, kanser hücrelerini durdurmaya yarayan yeni bir madde geliştirdi.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 02:58..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Nature dergisinde yayınlanan makalede uzmanlar, geliştirdikleri maddenin kanser hücrelerinin gelişiminde önemli rol oynayan KAT6A ve KAT6B proteinlerini etkilediğini belirtti.

DNA'YA ZARAR VERMEDEN ,KANSERLİ HÜCRELER DONDURULDU

Laboratuvarda madde ile kanserli fareler üzerinde yapılan testlerde söz konusu madde ile bu proteinler etkisiz hale getirildi ve farelerin ömürlerinin 4 kata kadar uzadığı gözlendi. Madde sağlıklı DNA'ya zarar vermeden ayrıca kanser hücrelerinin üretimi ve yayılmasını önledi.

KANSERLİ HÜCRE, SONSUZ BİR UYKUYA GİRİYOR

Biliminsanlarına göre, günümüzde kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi yöntemler kanser hücrelerini ortadan kaldırırken, sağlığa ciddi zarar veriyor. Nitekim hastaların saçları dökülüyor, bağışıklıkları düşüyor ve doğurganlıkları zarar görüyor. Ancak yeni madde kanser hücrelerinin diğer hücreler arasına girmesini önlüyor. Hücreler ölmese de diğer hücrelerle bir araya gelemediğinden çoğalamıyor. Diğer bir deyişle kanserli hücre ‘sonsuz bir uykuya yatırılıyor.'

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

221
İtalya'da lise öğrencilerine flört dersi verilecek

İtalya'da lise öğrencilerine flört dersi verilecek

7
Dünyanın Arktik karbon döngüsü hızlanıyor

Dünyanın Arktik karbon döngüsü hızlanıyor

4
Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe kapatılacak

Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe kapatılacak

1
Komplo teorisyeni Alex Jones'a sosyal medya engeli

Komplo teorisyeni Alex Jones'a sosyal medya engeli

14
TRT Diyanet'in adı Diyanet TV oldu

TRT Diyanet'in adı Diyanet TV oldu

14
Bakan Albayrak'tan vatandaşlara önemli hatırlatma

Bakan Albayrak'tan vatandaşlara önemli hatırlatma

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM