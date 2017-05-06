Kanye West sosyal medya hesaplarını kapattı

Tüm sosyal medya hesaplarını kapatan Kanye West, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

27 MİLYON TAKİPÇİSİ VARDI

Twitter'da 27 milyon takipçiye ulaşarak, en çok takipçisi olan 50 ünlü arasındaki yerini alan West'in bu kararı neden aldığı bilinmiyor.

AYRILIK HABERLERİ

Kanye West, son günlerde Kim Kardashian'dan ayrıldığı yönünde çıkan haberlerle gündeme geliyordu.

KARDASHİAN'LA ARASI KÖTÜ

Geçtiğimiz günlerde psikolojik sorunları nedeniyle konserlerini de iptal ettiren Kanye West'in Kim Kardashian'la arasının bozuk olduğu, bu sebeple sessiz kalmayı tercih ettiği konuşuluyor.