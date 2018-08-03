Kapadokya’da balon turları iptal edildi

1 Trump, ABD medyasını yuhalattı ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdiği mitingde kendisini eleştiren medyayı hedef gösterip "iğrenç ve yalancısınız" dedi.

2 Fikret Orman Chadli için İngiltere'ye uçuyor Chadli ile prensipte anlaşan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, oyuncunun kulübüyle görüşmek için İngiltere'ye gitme kararı aldı. Transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.

3 Seçkin Piriler - Meral Kaplan kavgasından fotoğraflar Seçkin Piriler ile Meral Kaplan'ın yalanlandığı kavganın fotoğrafları ortaya çıktı.

4 Bilal Erdoğan, Sosyal Bilimler Zirvesi programını anlattı İbn Haldun Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Bilal Erdoğan Sosyal Bilimler Zirvesi ile ilgili ayrıntıları basın mensuplarıyla paylaştı.

5 Suriyelilerin bayram ziyareti geçişinde izdiham Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, izdihama neden oldu.

6 İmar barışı için düşük faizli kredi İmar barışı için 3 kamu bankası olan; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli ihtiyaç kredisi verecek.