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Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da bu sabah olumsuz hava şartları balon turlarını durdurdu.

İHA | 03.08.2018 - 10:16..
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Sıcak hava balon turlarına katılmak üzere bölgeye gelen yüzlerce yerli ve yabancı turist balon turlarının iptal edilmesinin ardından ise otellerine geri giderken, Göreme beldesinde bulunan Aydın Kırağan tepesinde balonları gökyüzünde fotoğraflamak üzere bekleyen onlarca kişi ise büyük hayal kırıklığına uğradı.

Kapadokya’da balon turları iptal edildi

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

Sabahın erken saatlerinde peribacaları ile birlikte sıcak hava balonlarını fotoğraflamak isteyen turistler, Aydın Kırağan tepesinde balon turlarının iptal edilmesiyle birlikte beldeden hatıra fotoğrafı çekinmeleri dikkatlerden kaçmadı.

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