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Kapadokya'da develeri dondurmayla serinletiyorlar

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistik turlarda kullanılan develer de sıcaktan olumsuz etkileniyor.

03.07.2017 - 14:44
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Peribacaları, kayadan oyma manastırları, doğal kaya oluşumlarıyla bezeli vadileri, sıcak hava balonu, at, ATV ve deve turlarıyla ünlü turizm bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor.

Kapadokya'da develeri dondurmayla serinletiyorlar

SICAKLIK 40 DERECEYE ULAŞIYOR

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle Kapadokya'da hissedilen sıcaklık yer yer 40 dereceye ulaşıyor.

Kapadokya'da develeri dondurmayla serinletiyorlar

DEVELERİ DONDURMA YEDİREREK SERİNLETİYORLAR

Bölgeyi ziyaret eden turistlerin kısa süreli turlarla gezinti yaptığı develer, sıcaklara karşı sahipleri tarafından serinletilmeye çalışılıyor. Tur düzenleyenlerden kimisi develerine dondurma yedirirken, kimisi de hortumdan akan suyla ıslatarak sıcak iklime alışık olmasıyla bilinen develeri serinletiyor.

Kapadokya'da develeri dondurmayla serinletiyorlar

Kapadokya'da develeri dondurmayla serinletiyorlar

Kapadokya'da develeri dondurmayla serinletiyorlar

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