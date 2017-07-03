Kapadokya'da develeri dondurmayla serinletiyorlar

Peribacaları, kayadan oyma manastırları, doğal kaya oluşumlarıyla bezeli vadileri, sıcak hava balonu, at, ATV ve deve turlarıyla ünlü turizm bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor.
SICAKLIK 40 DERECEYE ULAŞIYOR
Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle Kapadokya'da hissedilen sıcaklık yer yer 40 dereceye ulaşıyor.
DEVELERİ DONDURMA YEDİREREK SERİNLETİYORLAR
Bölgeyi ziyaret eden turistlerin kısa süreli turlarla gezinti yaptığı develer, sıcaklara karşı sahipleri tarafından serinletilmeye çalışılıyor. Tur düzenleyenlerden kimisi develerine dondurma yedirirken, kimisi de hortumdan akan suyla ıslatarak sıcak iklime alışık olmasıyla bilinen develeri serinletiyor.