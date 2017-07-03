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Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelişleri, sınır kapılarındaki yoğunluğu arttırdı.

03.07.2017 - 14:27
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Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Karayolunu tercih ederek Bulgaristan sınırındaki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Yunanistan sınırındaki İpsala Sınır Kapısı’na gelenler, gümrüklerde kuyrukları artırdı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, uzun kuyruklar oluşmaması için tedbir alsa da zaman zaman aynı anda yola çıkan araçların yarattığı uzun kuyruklar, sürücülerin tepkisine neden oldu.

3 GÜNDE 60 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPTI

Türkiye’ye girecek her araç için gümrük, pasaport ve bagaj kontrolünün yaklaşık 6 dakika sürdüğünü kaydedildi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 10 peronda yaklaşık 20 personelle, Edirne Emniyet Müdürlüğü ise 10 peronda 15 personelle gurbetçilerin Türkiye'ye giriş işlemlerini yapıyor.

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 günde 14 bin 215 araçla yaklaşık 60 bin, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda  2 bin 304 araç giriş yaparken, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan ise 4 bin 304 aracın girişi yapıldı.

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

'MEMLEKET HASRETİYLE GELİYORUZ"

Almanya'dan gelen Saim Ayaz, ailesiyle birlikte yaklaşık 25 saattir yolda oldukları ifade ederek, "Yolculuk oldukça güzel geçti. Sırbistan taraflarında hava yağmurluydu. Çok sıcak olmadığı için güzel bir yolculuk oldu. Diğer Avrupa ülkelerinde gümrük olmadığı için takılmadık. Sırbistan'dan Bulgaristan'a geçişte bekledik. Türkiye şu an çok sıcak ve gümrük burada daha yoğun. Cuma günü herkes aynı anda yola çıktığı için bir yoğunluk yaşanıyor. Memleket hasretimiz var her sene gelmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi de anlık takip ediyoruz." dedi.

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Kapıkule'de 2 saattir kuyrukta beklediğini anlatan Kemal Aslan Almanya'dan memleket hasretiyle yola çıktığını belirterek, "Kapıkule'ye ulaştık burada bekliyoruz. Tüm peronlar çalışıyor ama bazen sıra yavaş ilerliyor. İlk kez karayoluyla geliyorum biraz sıkıntılı oldu." diye konuştu.

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

"MEMLEKET HASRETİ NEDENİYLE BEKLİYORUZ"

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak için kuyrukta bekleyen Aslı Gül, 25 yıldır Almanya'da yaşadığı ve her yıl Türkiye'ye gelmeye çalıştığını kaydederek, "25 saattir yoldaydık, Kapıkule'de de 3 saattir bekliyoruz. Bulgaristan sınırında da bekledik. Memleket hasreti nedeniyle bekliyoruz ama buna değer. 25 senedir gurbetteyiz, Türkiye'yi çok özlüyoruz. Buradan sonra daha İstanbul ve İzmir'e gideceğiz." dedi.

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu

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