Kar yağışı Kastamonu'ya çok yakıştı

Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte yurt genelinde soğuk havalar etkili olmaya başladı.

Yer yer kar yağışlarının etkili olduğu kentlerden biri de Kastamonu oldu.

HER YER BEYAZ

Kastamonu'nun Abana ilçesinin, il merkezine ulaşımın sağlandığı karayolunun yüksek rakımlı bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Anadolu Ajansı'nın objektifine yansıyan görüntüler, Kastamonu'yla ilgili meşhur sözü akıllara getirdi.

MEŞHUR SÖZ NEREDEN GELİYOR

Sarıyer-Kastamonuspor maçı öncesinde taraftarların Sarıyer Kastamonulular Derneği’nde Kastamonulu Savaş Kaya, meşhur sözü şu sözlerle anlatmıştı: “Kastamonu Bozkurt Orman İşletmeleri’nin il sınırlarında bir çeşme başı var. Ve bu çeşmemiz bir yolun kenarında. Çeşmenin üst tarafında da bir ayı ini varmış. Oradan geçen yolcular, çeşme başında konaklıyorlar, su içiyor, vakit geçiriyorlar. Hepimiz biliriz. Ayılar çok akıllı yaratıklardır. Bu ayı da insanların çeşme başından olmasından rahatsız olunca, gitmeleri için taş atıyor. Benim ecdadım da insanları uyarmak için çeşme başına ‘taş düşebilir ayı çıkabilir’ yazıyor. Şimdi Kastamonulu görünce, ‘taş düşebilir ayı çıkabilir’ diyen kardeşlerimiz, mega kentlerde belediyelerin kazdıkları çukurlara uyarı levhası koyulmadığı için düştüklerinde, 1950’li yıllarda Kastamonu’nun okumamış, köylüsünün yazıyla insanları uyarmasına ne diyecekler.”