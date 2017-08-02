taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.277
USD
3,5324
EURO
4,1779
ALTIN
143,93
PETR
51,8100

Kara Kuvvetleri Komutanı: Yaşar Güler

Kara Kuvvetleri Komutanı olacağı belirtilen Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin hedefi olmuştu.

02.08.2017 - 15:54
  1. Haberler
  2. Gündem

Çankaya Köşkü'nde yapılan ve 4 saat süren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının sona ermesinin ardından 3 kuvvet komutanının değiştiği belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Yaşar Güler olduğu ifade edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı: Yaşar Güler

YAŞAR GÜLER KİMDİR?

1954’te Bayburt’ta doğan Orgeneral Yaşar Güler, 1974’te Kara Harp Okulu’ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1984’e kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1986’da Kara Harp Akademisinden mezun olarak Kurmay Subay oldu ve çeşitli karargahlarda Plan Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, Başbakanlık Askeri Danışmanlığında Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Kara Kuvvetleri Komutanı: Yaşar Güler

ORGENERAL YAŞAR GÜLER VE 15 TEMMUZ

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında rehin alınıp Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile darbecilerin hedefi oldu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın 2 numaralı ismi Yaşar Güler, kendi emir subayı Mehmet Akkurt tarafından makam odasında derdest edildi.

İlginizi Çekebilir
3 kuvvet komutanı değişti
Çankaya Köşkü'nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 3 kuvvet komutanının değiştiği belirtildi.
Fatih Altaylı'dan konuğuna: Git şeriat devletinde yaşa
Teke Tek programında Altaylı imam nikahını savunan konuğuna "şeriat devletinde yaşa" diye çıkıştı.
Başbakan'ın YAŞ'taki ilk açıklamaları
Başbakan Yıldırım YAŞ'ın açılış konuşmasında terör örgütüyle mücadelede son bir yılda başarılı sonuçlar alındığını belirtti.
FETÖ'cüler imaj değiştirdi
Sincan'da görülen Akıncı Üssü davası sanıklarının birçoğunun imaj değişikliğine gittiği dikkatlerden kaçmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

Nevzat Çiçek CNN Türk'te canlı yayını terk etti

350
Tunceli'de öldürülen teröristler

Tunceli'de öldürülen teröristler

119
YAŞ'ta albaylara terfi şansı

YAŞ'ta albaylara terfi şansı

133
FETÖ'cü Batmaz: Akıncı Üssü'ndeki ben değilim

FETÖ'cü Batmaz: Akıncı Üssü'ndeki ben değilim

103
Turizmde Rus rekoru

Turizmde Rus rekoru

94
Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

Arda Turan tatilini sevgilisiyle Çeşme'de yapıyor

55
Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

Abdullah Avcı A Milli Takım'ın başına geçiyor

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM