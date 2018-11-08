Karaborsadan kurtarılan tarihi eserler sergileniyor

Eski kask ve silahlar, Yunan ve Roma heykelleri, altın takılar... Bunlar ve daha fazlasının sergilendiği müzede, kültürel mirasların çalınma tehlikesine karşı farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

YAKLAŞIK 300 ESER VAR

Müze müdürü Profesör Lyudmil Vagalinski, halkın, Bulgaristan'ın arkeolojik zenginliklerinin çalındığının farkında olmadığını söyleyerek, "Kültür Bakanlığı tarafından define avcılarından kurtarılan ülke çapında 19 müzeden yaklaşık 300 eser var. Halka her yıl kültürümüzden ne kaybettiğimizi göstermek istiyoruz. Çünkü Bulgaristan'da define avı korkunç boyutlara ulaştı" dedi.

KAÇAK ESERLER İÇİN SORUŞTURMA BAŞLADI

Ülkenin İçişleri Bakanlığı'ndan alınan istatistiklere göre, Bulgaristan'da yapılan yasa dışı kaçak kazı ve tarihi eser ticareti nedeniyle 100'den fazla ön duruşma süreci başlatıldı.

İspanyol polisi ise çoğu Bulgaristan'dan olmak üzere binlerce madeni para, halka ve diğer arkeolojik buluntular ele geçirdiklerini açıkladı.



