Karadeniz - Akdeniz yolunun manzarası hayran bırakıyor

2004 yılında Ordu'nun Mesudiye İlçesi Topçam Mahallesi'nde yapımına başlanılan Topçam Barajı ve ulaşım yolları adıyla gündeme getirilen, 'Dereyolu' olarakta bilinen asırlık yol projesinde çalışmalar halen devam ediyor.

120 kilometrelik Ordu-Mesudiye yolunu 30 kilometre kısaltarak 3 saatlik seyahat süresini 1 saat 15 dakikaya düşürecek olan Karadeniz - Akdeniz yolu, Sivas-Ordu arasındaki ulaşımı da 2 saate indirecek. Mesudiye-Topçam etabındaki yol çalışmaları halen devam ederken, yolun 2018 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

50 İLİN SEYAHAT SÜRESİNİ KISALTIYOR

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2. Abdülhamid zamanında ise projesi Fransız mühendislere çizdirilen 600 kilometrelik Karadeniz - Akdeniz Yolu'nun 5 ili direkt, 50 ili ise dolaylı şekilde yakından ilgilendirdiği belirtildi. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olacak 600 kilometrelik Karadeniz - Akdeniz yolu, Karadeniz'in kapısını Ordu-Sivas-Kayseri-Kahramanmaraş-Adana üzerinden Akdeniz'e açacak.

İHRACAT KOLAYLAŞACAK

142 yıllık projenin gerçekleştirilmesiyle İç Anadolu ve Akdeniz'den, Ordu üzerinden Rusya ve Gürcistan gibi ülkelere ihracat da kolaylaşacak.

ASIRLIK YOLDA 22 TÜNEL VAR

Projenin Ordu etabında ise 12 kilometrelik 22 tünel bulunuyor. Mesudiye-Topçam arasındaki tünel ve yol çalışmaları halen devam ederken, Melet Vadisi boyunca, yol güzergahı üzerindeki sarp kayalıklar ve ormanlık alanlar ile onlarca dere ve şelalelerde doğal güzelliği ile büyülüyor.

BÜYÜLEYEN MANZARA KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Yol güzergahındaki Topçam Barajı ve çevresindeki ormanlarda Akdeniz bölgesinin doğusunda yer alan Amanos ormanlarına benzerliği ile de dikkat çekiyor. Proje kapsamında aynı güzergahı içinde barındıran Ulubey-Topçam-Mesudiye üzerinden Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol'un Ordu etabındaki yaylalarına da kolaylıkla ulaşılabiliyor. Yol güzergahında yer alan Melet Vadisi'nde büyüleyen doğal güzelliği ve şelaleler ile derelerde keşfedilmeyi bekliyor.





























