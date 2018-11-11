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Karadeniz yaylalarında tapu kolaylığı

Yaylalarda evi bulunan köylüler, cüzi miktarlar karşılığında imar barışından faydalanarak tapusuna kavuştu.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 12:05..
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Karadeniz yaylalarında tapu kolaylığı

İmar Barışı'na yapılan başvurular, 5 milyonu geçti.

İmar Barışı'ndan yararlananların sayısı, Karadeniz Bölgesi'nde de oldukça yüksek.

RİZE, TRABZON, ARTVİN...

Özellikle yaylalardaki evleri için uygulamaya başvuran vatandaşlar, cüzi miktarlar ödeyerek yapı kayıt belgelerine kavuştu.

TEK KATLI EVE 300 LİRA

Rize, Trabzon ve Artvin bölgelerinde; dedelerinden kalan tek katlı yayla evleri için tapu almak isteyenler, kamu bankalarına yapılan ödemelerin ardından yapı kayıt belgesi aldı.

Belge için ödenen rakamlar ise oldukça düşüktü. Öyle ki; yayla evleri için ödenen ortalama ücret 300 TL oldu.

Karadeniz yaylalarında tapu kolaylığı

Karadeniz yaylalarında tapu kolaylığı

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