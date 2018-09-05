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Karadeniz’de balık bereketi

1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından Karadeniz’de balık bereketi yaşanıyor.

İHA | 05.09.2018 - 10:05..
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"Vira Bismillah" diyerek Karadeniz’e açılan balıkçılar kasaları balık dolu kıyıya dönüyor. Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Limanı’ndan denize açılan balıkçıların ağlarına kalkan, barbun, istavrit, çinekop ve mezgit balıkları takıldı. Geçen yıla göre daha umutlu olan balıkçılar artan mazot fiyatlarının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Karadeniz’de balık bereketi

"SEZONDA 100 TON MAZOT HARCANIR"

30 yıldır denizlerde orta ağ ve trol balıkçılığı yağan Adnan Tığ, "Bir yıl önce aldığımız ÖTV’siz mazot fiyatı 2 liraydı. Bu sene 4 lira 40 kuruş. 2,5 liraya yakın fiyat artışı var. Bu da demek oluyor ki benim gibi teknesi olan balıkçılar sezonda 100 ton mazot harcar." dedi.

Karadeniz’de balık bereketi

"SATIŞLAR DÜŞÜK"

Ayrıca Tığ, "Geçen sene 200 bin lira öderken bu sene bu rakam 440 bin lira olacak. Mazota sürekli zam var, balık fiyatları geçen seneye göre aynı. Geçen sene günde 20 kasa balık avlarken, bu sene günlük 80- 90 kasa daha fazla balık avlayacağız ki kurtaralım. Bu sene balık bol gözüküyor ama satışlar düşük." dedi.

Karadeniz’de balık bereketi

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