Karadenizli kadınlar Çikolata Müzesi'ni ziyaret etti

Proje kapsamında daha önce teorik eğitim alan kursiyer kadınların bir grubu Brüksel'e gelerek butik çikolata üretimine yönelik iyi uygulama örneklerini işbaşı izleme ve gözlem faaliyetlerine katıldı.

ÇİKOLATAYA DARİ HER KONU HAKKINDA BİLGİ EDİNDİLER

Brüksel'de Çikolata Müzesi'ni ziyaret eden kursiyer kadınlar, burada butik çikolatanın çeşitleri, üretiminin tüm aşamaları, çikolatanın tarihi, insan sağlığına faydaları ve ekonomisi konusunda bilgi aldı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, eğitimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Avrupa Birliği Projesi kapsamında Brüksel'e geldiklerini söyledi.

EĞİTİMLER EKİM AYINDA TAMAMLANACAK

Projeyle 60 ev hanımına Ordu'da eğitim verdiklerini anlatan Şahin, "Bu çerçevede çikolatanın başkenti Brüksel'e geldik. Brüksel'de de çikolata üretimi konusunda kursiyerlerimize çeşitli eğitim verildi. Proje ortaklarımız ile geldiğimiz bu etkinlik 27 Temmuz'a kadar sürecek. Eğitimlerimizin tamamı ise ekim ayında tamamlanacak." dedi.

"FINDIĞIN BAŞKENTİ ORDU'DA NEDEN ÇİKOLATA ÜRETİLMESİN"

Brüksel'e düzenledikleri gezinin kursiyerlerin ufkunu açacağına inandıklarını vurgulayan Şahin, "Amacımız önce ev hanımlarını bu konuda eğitmek. Sonra kendi markamızı ortaya çıkararak diğer illere de açılmak. Bu noktada çok iddialıyız. Brüksel çikolatanın başkenti oluyorsa, fındığın başkenti Ordu'da neden çikolata üretilmesin? Biz bunun için kolları sıvadık." diye konuştu.

Şahin, 600 bin lira bütçeli projenin başarıyla devam ettiğini aktararak, kendilerine destek veren Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Ünye ve Fatsa Ticaret Odasına da teşekkür etti.

Servet Şahin, gelecekte çikolatanın başkentinin Ordu olması için uğraş verdiklerini, bu çabalarından da vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Proje'de eğitmenlik yapan Sevim Dervişoğlu da çalışma kapsamında ilk olarak Ordu'da çikolata atölyesi kurduklarını söyleyerek, "Uygulama eğitimlerinin devamını görmek için Brüksel'e gezi düzenledik. İlk gün gezimizi Çikolata Müzesi'ne gerçekleştirdik. Bizim için olumlu bir ziyaret oldu diyebiliriz. Kursiyerlerimiz bu ziyaret sayesinde eksiklerini gördü." değerlendirmesinde bulundu.

"10 YIL SONRA ÇİKOLATA DENİLİNCE AKLA ORDU GELECEK"

Projenin amaçlarından birinin de fındığa katma değer kazandırmak olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Bu proje inşallah hem bölge ekonomisine hem de kursiyerlerimize büyük katkı sunacak. Biz şu anda çikolatanın Ordu'da tohumlarını atıyoruz. Allah izin verirse 10 yıl sonra Türkiye'de çikolata denince akla ilk Ordu gelecek." sözlerine yer verdi.