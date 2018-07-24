Karain'e UNESCO düzenlemesi

Türkiye'de tek neandertal insanların kalıntılarının bulunduğu, 1994'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Karain Mağarası'nın kalıcı listeye alınması için gerekli düzenlemeler tamamlanıyor.

Antalya kent merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Katran Dağı'ndaki mağara, Anadolu'da en eski yerleşim birimleri arasında yer alıyor.

TURİSTLERİN GÖZDE MEKANI

Neandertal insanların yaşadığı paleolitik çağdan Roma dönemine kadar sürekli iskan olarak kullanılan mağara, sarkıt, dikit ve büyük sütunlarla bezeli doğal oluşumlarıyla dikkati çekiyor.

Antalya-Burdur karayoluna bakan ve merdivenle tırmanılan 400 metre rakımlı tepedeki mağara, her mevsim turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Farklı ülkelerden gelen turistler, doğal güzelliği kadar kültürel zenginliği bulunan mağarada saatlerce vakit geçiriyor.

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Karain Mağarası'nda metrelerce derinliğe inen ziyaretçiler, 100 binlerce yılda oluşan sarkıt ve sütunları izliyor, yürüyüş yapıyor, fotoğraf çektiriyor.

Merhum Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten'in 1946'da keşfettiği ve bugüne kadar yürütülen kazılarda ilk insanlar olarak da bilinen neantertal insanlar ile su aygırı, gergedan, aslan, fil gibi hayvanların kalıntılarının bulunduğu mağara, insanlık ve doğa tarihine de ışık tutuyor.

"İNSANLIĞIN EN ESKİ YERLEŞİM YERLERİNDEN"

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, yaptığı açıklamada, Karain Mağarası'nın ilk insanların yaşadığı en eski yerleşim yerlerinden olduğunu söyledi.

Mağarada 500 bin yıl öncesinden başlayan ilk iskan olduğunu aktaran Taşkıran,"Bütün çağlarda hatta Roma dönemine kadar insanların bu mağarayı sürekli kullandığını biliyoruz. Girişindeki duvarlarında adak kitabeleri var. Burada bir dağ tanrıçasına tapınma olayı var." dedi.

TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK KALINTILAR

İnanılması güç bir tarihsel derinliğe sahip bu antik mekanda 1946'dan bu yana kazı çalışmalarının devam ettiğini bildiren Harun Taşkıran, çok eski dönemleri çalıştıkları için kazıların incelik ve titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Kazılarda, tarihin seyrini değiştirecek önemli kalıntıların bulunduğunu vurgulayan Harun Taşkıran, geçen yılki kazılarda 300 bin yıl öncesine ait tabakalarda antik filin alt çenesi ve kürek kemiğini bulduklarını hatırlattı.

UNESCO'YA ADAY

Harun Taşkıran, "Karain Mağarası UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine aday ören yerlerinden biri. Buraya daha önce UNESCO'dan uzmanlar geldi, incelediler. Bazı eksiklikler buldular. Bunun üzerine bölgede çevre düzenlemesi yapıldı, eksiklikler tamamlandı. Tek eksiğimiz eski müzenin yeniden faal hale getirilmesi. Çünkü bir tadilat gördü müze ama henüz teşhir tanzimi yapılmadı. Onun da çalışmaları başladı. Aşağıdaki müzeyi de oluşturabilirsek UNESCO Dünya Kültür Kalıcı Mirası listesinde Karain Mağarası da yer alacaktır." dedi.

"BÜYÜLEYİCİ BİR HAVASI VAR"

Ziyaretçilerden Kamil Özerten mağaranın karstik özelliklerinden etkilendiğini, değişik yazılar ve resimlerin bulunduğunu anlattı.

Ayşe Rüveyda Özerten ise tepeye kadar tırmanırken yorulduğunu ancak mağaranın doğal güzelliğine hayran kaldığını ifade etti.

Çanakkale'den gelen Ayla Dalgıç ise mağaranın ünlü olduğunu belirterek "Büyüleyici bir havası var." diye konuştu.